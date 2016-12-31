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【 お知らせ 】平成28年鳥取県中部地震による被害に対する「特別修理対応」 実施について（2016年10月31日）
【新たなお願い】ノートパソコン用バッテリーパック交換・回収のお知らせ
10.1型 WUXGA
レッツノートシリーズの中で最軽量・最薄。2 in 1モバイル
192,800円（税抜）～
219,828円（税抜）～
12.1型 WUXGA
ビジネスに必要な性能を一台に備える。オールインモバイル
209,800円（税抜）～
238,828円（税抜）～
14型 Full HD
デスクワークも持ち歩きも両方こなす。大画面・軽量モバイル
179,800円（税抜）～
233,628円（税抜）～
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